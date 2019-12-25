Повышение цен на препараты обусловлено постановлением правительства от 31 октября 2020 года.

ФАС в несколько раз повысила цены на два препарата для лечения рака. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ". Речь идёт о ломустине, цена которого увеличилась в десять раз, и азатиоприне — он подорожал вдвое.

Теперь цена ломустина составляет 37 тысяч рублей. Азатропин, который назначают при онкологии и ревматоидном артрите, теперь стоит 380 рублей.

В антимонопольной службе заявили, что повышение цен на препараты обусловлено постановлением правительства от 31 октября 2020 года. Причина подорожания — дефицит лекарства на рынке.

Источники "Коммерсанта" отмечают, что дефицит ломустина обусловлен низкой закупочной ценой на государственных закупках. Она не менялась с 2010 года.

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