ФАС указала на недопустимость роста цен при ограничениях в работе аэропортов
Сегодня, 11:19
62
Специалисты рассказали о готовности применить меры реагирования в случае необходимости.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России указала отечественным торговым сетям на недопустимость необоснованного повышения цен на продукты и товары, реализуемые в период временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы надзорного ведомства. Специалисты пояснили, что ограничения не должны приводить к необоснованному увеличению стоимости в аэропортах и территориях, рядом с ними.

Обратили внимание крупнейших ассоциаций рестораторов и отельеров на недопустимость необоснованного повышения цен в периоды временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. В такие моменты может возникать краткосрочное повышение спроса на товары, гостиничные услуги и услуги общественного питания.

пресс-служба ФАС

В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС России будет применять меры реагирования. 

ФАС напомнила о недопустимости необоснованного повышения цен на хлеб.

