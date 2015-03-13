ФАС разрешила "Магниту" купить "Дикси"

Цена сделки составляет более 92 млрд рублей.

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство "Магнита" о получении предварительного согласия на сделку по покупке группы "Дикси". Об этом информирует пресс-служба ведомства.

При этом ФАС выдала предписание об обеспечении конкуренции.

Слияние торговых сетей будет проходить только в тех муниципальных образованиях, где доля "Магнита" не превышает 25%. Таким образом, в 53 муниципалитетах 142 магазина "Диски" не будут объединены с торговой сетью "Магнит". из заявления ФАС

Напомним, в настоящее время на территории России находится 2651 магазина сети "Дикси". Цена сделки составляет более 92 миллиардов рублей. Сеть "Дикси" продолжит существовать как отдельное юридическое лицо. Магазины будут осуществлять свою деятельность под существующим брендом.

Ранее мы собщали, что российский ритейлер "Лента купил сеть супермаркетов Billa Russia, вследствие чего этот бренд вскоре прекратит свое существование.

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