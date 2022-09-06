Виталий Королев рассказал о формировании отечественного индикатора на топливо.

ФАС рассчитывает, что российский бенчмарк нефти может быть создан до конца года. Соответствующее заявление в рамках сессии "Переработка нефти и газа: полезные углеводороды" на Восточном экономическом форуме сделал заместитель главы профильного надзорного ведомства Виталий Королев. Чиновник пояснил, что индикатор на отечественную нефть на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) будет сформирован до конца текущего года.

Так как рейтинговые агентства постепенно уходят, очевидно, что у нас должны быть свои индикаторы. В настоящий момент у нас такая работа проводится совместно с Минэнерго. Мы полагаем, что она завершится успешно. Никто не мешает нам создавать эти индикаторы. Виталий Королев, замглавы ФАС

Этот вопрос будет активно подвигаться при участии первого заместителя министра по вопросам энергетика Павлом Сорокиным. Королев полагает, что удастся договориться с Минфином о подходе подсчета такого индикатора. Не исключается, в в дальнейшем им будут пользоваться Китай, Индия и другие страны-импортеры российской нефти.

Минфин надеется вскоре урегулировать вопросы транграничных платежей в криптовалюте.

Фото и видео: Восточный экономический форум