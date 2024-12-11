ФАС раскрыла картель в рамках нацпроекта "Образование" на 276 млн рублей

Выявлен сговор компаний-участников при проведении торгов в ряде российских регионов.

Российская федеральная антимонопольная служба раскрыла криминальный картель на торгах, организованный в рамках национального проекта "Образование". Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы регионального управления ФАС. В надзорном ведомстве указали, что были установлены признаки нарушения антимонопольного законодательства страны в действиях, производимых со стороны таких компаний как "Сигма", "Империум" и "А1", а также одного бизнесмена. По версии специалистов, вышеперечисленные организации заключили антиконкурентное соглашение для поддержания цен на 32 торгах. Преступные шаги предпринимались на территории Бурятии, Татарстана и Чувашии, а также Архангельской, Брянской и Новгородской областей. Антимнопольщикам известно, что торги проходили на поставку учебного и компьютерного оборудования в образовательные учреждения. Общая сумма государственных контрактов составила 276,7 миллиона рублей. Теперь участникам картеля грозят административные штрафы.

Задержана замглавы петербургского УФАС.

Фото: Piter.tv