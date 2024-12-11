Задержана замглавы петербургского УФАС

Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Замглавы – начальник отдела контроля размещения госзаказа управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу Екатерина Даниловская задержана в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ. Даниловская задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.

По предварительным данным, с января 2024 года Даниловская совместно с другими неустановленными должностными лицами умышленно, в нарушение положений закона №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и, выходя за пределы своих полномочий, обеспечивала принятие выгодных коммерческим организациям (участникам закупок) решений по жалобам в ущерб интересам других законопослушных участников тендеров. Проводится расследование.

Накануне в Управлении Федеральной антимонопольной службы России по Петербургу прошли обыски.

Фото: официальный сайт ФАС