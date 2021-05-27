ФАС проверит обоснованность роста цен на бумагу в России

Крупнейшие производители офисной бумаги получили запрос на информацию, которая позволит обнаружить нарушения.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) организует проверку крупнейших производителей бумаги на резкий рост цен на офисную бумагу. Об этом сказано в Telegram-канале ведомства.

Россияне начали жаловаться на "необоснованно дорогую офисную бумагу". ФАС пообещал разобраться и принять меры реагирования, если сотрудникам ведомства удастся выявить нарушения антимонопольного законодательства. Крупнейшие производители офисной бумаги получили запрос на информацию, которая позволит обнаружить нарушения.

Напомним, что цены на офисную бумагу выросли на фоне санкций, введенных Западом из-за российской военной спецоперации на Украине. Пользователи соцсетей утверждали, что цены подскочили как минимум в три раза.

Ранее мы сообщили, что глава Минтранса допустил небольшой рост цен на авиабилеты к лету.

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