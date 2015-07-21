ФАС признала рекламу Совкомбанка ненадлежащей по жалобе петербуржца

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы признало рекламу Совкомбанка ненадлежащей и готовит административное дело. Поводом для проверки стала жалоба местного жителя, который сообщил о получении навязчивых рекламных сообщений без его согласия.
В ходе разбирательства антимонопольщики установили, что в рекламных материалах отсутствовали обязательные сведения об организации, а также предупреждение о возможных финансовых рисках. Эти нарушения послужили основанием для признания рекламы не соответствующей законодательству.
Материалы проверки уже переданы должностным лицам УФАС для возбуждения административного производства. Совкомбанку может грозить ответственность по статье о нарушении закона о рекламе.
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Фото: Piter.tv
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