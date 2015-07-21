ФАС признала рекламу Совкомбанка ненадлежащей по жалобе петербуржца

Антимонопольная служба признала рекламную рассылку банка ненадлежащей из-за отсутствия обязательной информации и предупреждения о рисках. Теперь в отношении кредитной организации могут возбудить административное производство.

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы признало рекламу Совкомбанка ненадлежащей и готовит административное дело. Поводом для проверки стала жалоба местного жителя, который сообщил о получении навязчивых рекламных сообщений без его согласия.

В ходе разбирательства антимонопольщики установили, что в рекламных материалах отсутствовали обязательные сведения об организации, а также предупреждение о возможных финансовых рисках. Эти нарушения послужили основанием для признания рекламы не соответствующей законодательству.

Материалы проверки уже переданы должностным лицам УФАС для возбуждения административного производства. Совкомбанку может грозить ответственность по статье о нарушении закона о рекламе.

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