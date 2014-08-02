ФАС предварительно рассчитала тарифы на электроэнергию на 2022 год

Предполагается, что тарифы для каждого отдельного региона России могут вырасти на 5% по меньшей мере.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала проект приказа о минимальных и максимальных тарифах не электроэнергию в России. При конкретных расчетах эти показатели должны будут учитывать региональные власти. Об этом пишет "Парламентская газета", ссылаясь на проект приказа ФАС.

Отмечается, что для каждого отдельного региона России тарифы могут вырасти по меньшей мере на 5% или до уровня предельного индекса подорожания коммунальных услуг. Он устанавливается правительством в конце предыдущего года для каждого региона в том случае, если показатель оказался выше 5%.

Предполагается, что тарифы могут традиционно вырасти в июле. Эксперты считают, что электричество дороже всего будет в Чукотке. Максимальный уровень тарифа в регионе может составить 9,27 рубля за киловатт. По предварительным данным, в Московской области, Москве и Якутии также будут зафиксированы высокие тарифы.

Самые низкие тарифы прогнозируют в Иркутской области, Хакасии, Дагестане, Чечне и Мурманской области.

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