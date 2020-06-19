ФАС отрицает смягчение требований по предустановке ПО

Федеральная антимонопольная служба отрицает смягчение требований по предустановке программного обеспечения отечественного производства. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".
Накануне издание опубликовало материал, в котором говорилось о смягчении требований и условий для обязательной установки российского софта на компьютеры, системы Smart TV и смартфоны.
В ФАС факт внесения изменений отрицают и добавляют, что правки носили юридико-технический характер.
Никому из участников рынка проектом не предоставляется преимущественных условий
сообщение ФАС
В ведомстве подчеркнули, что не особых условий не будет и для компании Apple.
Ранее ФАС отказала "Яндексу" в покупке такси "Везет".
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