ФАС отказала "Яндексу" в покупке такси "Везет"

На сайте ФАС сказано, что сделка противоречит Закону о защите конкуренции.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала "Яндексу" в покупке агрегатора такси "Везёт".

Изначально "Яндекс" хотел приобрести все торговые знаки такси группы "Везёт", "Лидер", Fasten, RedTaxi и другие. Сотрудники ФАС провели анализ состояния конкуренции и установили, что сделка нарушает Закон о защите конкуренции. Антимонопольщики посчитали, что сделка "Яндекса" и группы "Везет" усиливает доминирующее положение на всей территории РФ.

Представители "Яндекса" и группы "Везёт" заявили, что ждут подробного решения от ФАС. Они считают, что оценка долей рынка такси от экспертов компаний расходится с оценкой регулятора.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Путин присвоил представителю СК Светлане Петренко звание генерал-майора.

Видео: Youtube/Яндекс.Такси