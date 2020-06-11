  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:16
99
RipeHarvest
Код вставки плеера

ФАС отказала "Яндексу" в покупке такси "Везет"

0 0

На сайте ФАС сказано, что сделка противоречит Закону о защите конкуренции.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала "Яндексу" в покупке агрегатора такси "Везёт".

Изначально "Яндекс" хотел приобрести все торговые знаки такси группы "Везёт", "Лидер", Fasten, RedTaxi и другие. Сотрудники ФАС провели анализ состояния конкуренции и установили, что сделка нарушает Закон о защите конкуренции. Антимонопольщики посчитали, что сделка "Яндекса" и группы "Везет" усиливает доминирующее положение на всей территории РФ.

Представители "Яндекса" и группы "Везёт" заявили, что ждут подробного решения от ФАС. Они считают, что оценка долей рынка такси от экспертов компаний расходится с оценкой регулятора.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Путин присвоил представителю СК Светлане Петренко звание генерал-майора.

Видео: Youtube/Яндекс.Такси

Теги: группа везет, фас, федеральная антимонопольная служба, яндекс
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии