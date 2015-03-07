ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей

Компания ограничила конкуренцию на рынке РФ.

Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала компанию Booking.com на 1,3 млрд рублей. Об этом рассказали представители пресс-службы надзорного ведомства. По данным ФАС, предприятие из Нидерландов злоупотребило своим доминирующим положением на внутреннем рынке РФ.

Booking.com B.V. злоупотребила доминирующим положением на российском рынке предоставления услуг агрегаторов информации о средствах размещения (гостиничных агрегаторов). пресс-служба ФАС России

Эксперты полагают, что компания навязывала отелям и гостиницам, хостелам свои условия размещения на сайте. Обязательным требованием было соблюдение паритета цен и номеров. Клиенты не смогли установить на других ресурсах стоимость номеров и услуг ниже, чем была на Booking.com. Данные действия способствуют ограничению конкуренции и ущемляют интересы гостиниц. Компания все еще не исправила предписание ФАС.

ФАС хочет отрегулировать цены в магазинах на базовые продукты.

Фото: Piter.tv