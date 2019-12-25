ФАС и прокуратура ищут факты картельного сговора в регионах.

ФАС и прокуратура проверяют цены на гречку. Об этом рассказали в Федеральной антимонопольной службе.

Органы выявляют случаи недобросовестного завышения цены на гречневую крупу. По их информации, Россия полностью обеспечивает собственные потребности в гречневой крупе. Однако из-за увеличения спроса в марте этого года многие производители или продавцы необоснованно увеличили цены на гречку.

ФАС и прокуратура ищут факты картельного сговора в регионах.

Ранее мы рассказали, что самыми популярными товарами перед началом самоизоляции стали мука, макароны и мыло.