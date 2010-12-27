ФАС России оштрафовала Google на 100 тысяч рублей за распространение незаконной рекламы

Ведомство не позволило размещать рекламу с "заработками на инвестициях".

ФАС России оштрафовала компанию Google за распространение незаконной рекламы. Организацию уличили в публикации постов с нелегальными финансовыми услугами. За это административное правонарушение корпорация отдаст 100 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Речь идет о предприятии Ali Trade. Немногим ранее комиссия ведомства признала данную рекламу противоречащей требованиям законодательства. В записи предлагалось зарабатывать на инвестициях. Однако фирма не имеет лицензии на деятельность в России. Ее нет в реестре лицензий акционерных инвестиционных фондов. Со списком разрешенных компаний можно ознакомиться на сайте банка России.

Ранее Piter.tv писал о том, что антимонопольщики признали непристойной рекламу бара на Литейном.

Фото: Pixabay.com

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