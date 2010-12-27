Антимонопольщики признали непристойной рекламу бара на Литейном

На рекламу пожаловались местные жители.

В среду, 18 сентября, стало известно, что УФАС Петербурга накажет бар на Литейном за "пошлую" рекламу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На рекламе изображен пряничный человек в стиле БДСМ. На рекламу пожаловались местные жители.

Я взял твою бу! И я её ..... написано на рекламе бара

В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. Владельцам знаменитого петербургского бара грозит штраф до 500 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Сургуте в ванной погибла 9-летняя девочка из-за мобильно телефона.

Фото:google.ru/maps