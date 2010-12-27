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В Сургуте в ванной погибла 9-летняя девочка из-за мобильно телефона
Сегодня, 13:18
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MShaffter

В Сургуте в ванной погибла 9-летняя девочка из-за мобильно телефона

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Во время водных процедур ребенок использовал мобильный телефон, подключенный к розетке.

Накануне, 17 сентября, в ванной от удара электротоком погибла 9-летняя девочка.

Сообщается, что маленькая школьница принимала ванну с сотовым телефоном в руках, который был подключен к сети электропитания. Вероятно, ребенок хотел выдернуть шнур зарядки из телефона, когда ее ударило током. Школьница скончалась мгновенно.

По данному факту проводится проверка.

Сегодня ранее: 36-летняя омичка выстрелила себе в голову из травмата во время селфи, перепутав кнопку смартфона со спусковым крючком пистолета.

Фото: pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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