В Сургуте в ванной погибла 9-летняя девочка из-за мобильно телефона

Во время водных процедур ребенок использовал мобильный телефон, подключенный к розетке.

Накануне, 17 сентября, в ванной от удара электротоком погибла 9-летняя девочка.

Сообщается, что маленькая школьница принимала ванну с сотовым телефоном в руках, который был подключен к сети электропитания. Вероятно, ребенок хотел выдернуть шнур зарядки из телефона, когда ее ударило током. Школьница скончалась мгновенно.

По данному факту проводится проверка.

Сегодня ранее: 36-летняя омичка выстрелила себе в голову из травмата во время селфи, перепутав кнопку смартфона со спусковым крючком пистолета.

Фото: pixabay