Омичка выстрелила себе в голову, делая селфи с оружием

Женщина перепутала кнопку смартфона со спусковым крючком пистолета.

В Омске 36-летняя женщина прострелила себе голову из травмата, делая селфи.

Сообщается, что омичка взяла травматический пистолет своего сожителя 1960 года рождения, пока тот вышел из комнаты, чтобы сделать селфи. Женщина направила оружие дулом в сторону головы, но перепутала кнопку смартфона со спусковым крючком пистолета.

С травмами головы она была доставлена в больницу, из которой о случившемся сообщили в полицию. Выяснилось, что травматический пистолет зарегистрирован на мужчину. При обыске также были найдены самодельные нунчаки, которые являются холодным оружием ударно-раздробляющего действия. На мужчину заведено уголовное дело о "незаконном изготовлении холодного оружия".

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Фото: Отдел организации дознания УМВД России по Омской области, pixabay