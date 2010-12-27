Под Омском задержали мужчину, который подозревается в убийстве 7-летнего сына сожительницы

Мужчину неделю находился в розыске, после того как был обнаружен мертвым 7-летний мальчик.

В Омской области задержали 30-летнего мужчину, который подозревается в убийстве первоклассника.

Трагедия произошла 10 сентября. Около 22 часов мать двоих мальчиков 5 и 7 лет пришла домой с работы и обнаружила тело старшего сына без внешних признаков насильственной смерти. Ее сожитель, как был в шортах и шлепках, пропал из дома. Вскрытие ребенка показало, что мальчик скончался от асфиксии (удушение).

Мужчине неделю удавалось скрываться, но сейчас он обнаружен в лесу и задержан. Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение краж. Что произошло в тот день, предстоит выяснить следствию.

Ранее: В Сочи задержан мужчина, который убил 24-летнюю девушку, сбросив ее с виадука.

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