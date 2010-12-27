В Сочи нашли мужчину, который сбросил с моста 24-летнюю девушку

Убийца молодой девушки скрывался в Красной Поляне.

В Сочи в Красной Поляне задержан убийца молодой девушки.

В ночь на 30 августа на Курортном проспекте молодой мужчина 28 лет встретил незнакомую ему местную 24-летнюю девушку и начал ее преследовать. Догнав, он перебросил ее через ограждение моста и скрылся. Девушка от полученных травм скончалась на месте.

В ходе розыска злоумышленника были подняты записи с камер наблюдения, и был вычислен мужчина, который сбросил девушку с виадука. 16 сентября в Красной Поляне убийца был найден и задержан.

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