ФАН опубликовал текст американской резолюции с обвинениями в адрес российского бизнесмена Евгения Пригожина

Американские конгрессмены назвали предпринимателя из Санкт-Петербурга Евгения Пригожина угрозой национальной безопасности США. Об этом заявлено в резолюции высшего законодательного органа Соединенных Штатов Америки.

В документе перечислены поводы для ввода очередных ограничительных мер против российского бизнесмена, а также содержатся рекомендации Белому дому принять участие в разработке стратегии по противодействию деятельности Пригожина.

Федеральное агентство новостей решило выяснить, в чем Соединенные Штаты в этот раз обвиняют бизнесмена из России.

Главной политической новостью в США остаются массовые протесты, поводом для которых послужило убийство полицейскими в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Ситуация в стране складывается настолько серьезная, что почти в тридцати штатах для купирования бунтов пришлось вводить подразделения Нацгвардии.

В это же самое время противостоящие друг другу политические силы США объединились в поиске внешней угрозы. Сенатор от демократов Кунс и республиканец Рубио предложили к рассмотрению резолюцию, предполагающую разработку плана противодействия российскому бизнесмену Евгению Пригожину. Стратегию противостояния должны определить президент и Конгресс США. Такой же документ был ранее направлен в Палату представителей.

Редакция ФАН представила русскоязычный перевод указанной резолюции. С полной версией текста можно ознакомиться здесь.

116-й конгресс

2-я сессия

H. RES. 996

Выражая мнение Конгресса о том, что деятельность российского гражданина Евгения Пригожина и его аффилированных лиц представляет угрозу национальным интересам и безопасности Соединенных Штатов Америки, а также их союзников и партнеров.

В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

11 июня 2020 года

Г-н Энгель (от себя лично Г-Н Фитцпатрик, г-н Китинг и Г-Н Кинцингер) представил следующую резолюцию, которая была передана Комитету по иностранным делам

РЕЗОЛЮЦИЯ

Выражая мнение Конгресса о том, что деятельность российского гражданина Евгения Пригожина и его аффилированных лиц представляет угрозу национальным интересам и безопасности США, а также их союзников и партнеров.