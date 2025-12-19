F6: россиян пытаются обмануть с помощью мошеннического маркетплейса Zadrotik

Раскрыта новая схема обмана пользователей при помощи "промокодов" на цифровые покупки.

Мошенники на российской территории в январе 2026 года создали сайт с "маркетплейсом цифровых товаров" под названием Zadrotik, где пытаются обмануть россиян, предлагая там внутриигровые предметы, подписки на популярные сервисы и иные товары. Неосторожные пользователи в среднем уже успели оставить там около 2,4 тысячи рублей. Соответствующее заявление сделали представители компании по информационной безопасности F6 в комментарии для журналистов новостного агентства "ТАСС". Специалисты появили что в рамках криминальной схемы лжемаркетплейс предлагает пользователю купить лицензионные ключи, внутриигровые предметы и валюту для таких популярных видеоигр, как Genshin Impact, CS2, Standoff 2, Fortnite, PUBG Mobile. Также существуют фейковые подписки на ChatGPT, Spotify, iTunes. Стоимость услуг варьируются от менее одной тысячи. рублей до почти 500 тысяч в зависимости от товара, игры или сервиса. Домен от 19 января в зоне .com, на котором создан онлайн-ресурс, еще не заблокирован.

Криминальная схема состоит в том, чтобы предложить пользователям "промокод на первую покупку" с ограниченным временем по активации предложения. Перед покупкой у человека требуют указать email-адрес для получения цифрового товара, а также выбрать, как платить - рублями с карты, QR-кодом или криптовалютой. Еще одним риском для пользователя является обращение в "службу поддержки" после потери денежных средств. Специалисты общаются только по email. или в Telegram. Человеку попытаются внушить, что произошла ошибка платежа, а далее всем способами призывают повторно списать денежную сумму со счета.

"Например, в оформлении магазина почти нет обычных для мошеннических сайтов орфографических ошибок. Структура сайта включает такие разделы, как "Условия использования" и "Оферта", в которых указаны особенности взаимодействия с пользователями. пресс-служба компании F6

Напомним, что сейчас реклама Zadrotik распространяется в мессенджере TikTok, на YouTube-платформе в формате Shorts, а также в игровых чатах мессенджера Telegram, в комментариях под разными постами пользователей и прочими способами. В F6 заметили, что "отличить сайт от легального ресурса с первого взгляда непросто".

Фото: Piter.tv