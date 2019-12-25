F6: мошенники пытаются блокировать iPhone россиян через моды Telegram

Аферисты крадут доступ к смартфонам у доверчивых пользователей из России.

Мошенники на российской территории придумали схему обмана владельцев iPhone и iPadчерез модификации в мессенджере Telegram. Криминальная схема заключается в блокировке гаджетов и последующем шантаже. Соответствующими данными с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделились специалисты из компании по информационной безопасности F6. Аналитики пояснили, что приоритетной целью злоумышленников являются именно наши соотечественники. Специалисты выявили такие названия модов, как DarkGram, HoloGram, ToxicGram, HakoGram, AstroGram и Doxogram.

Мошенники используют для этой схемы слухи о скорой блокировке Telegram. В рекламе модов были замечены обещания "встроенного VPN", "анонимного номера", "режима инкогнито", "Premium-подписки без оплаты" и так далее. пресс-служба компании F6

Через бот в Telegram потенциальных жертв уведомляют о том, что такой мод нужно скачать, подключившись к чужому Apple ID, так как его нет в приложении AppStore. Далее пользователю дают логин и пароль. Как только человек связывает свой гаджет с не своей учетной записью, ее, а также мобильное устройство блокируется. А на экране гаджета появляется номер для связи. Обычно у россиян за разблокировку их iOS-устройств требуют от десяти до шестидесяти тысяч рублей. Чем дороже устройство, тем больше аферисты потребуют денежных средств. В период с 9 февраля по 5 марта у пользователей из России таким методом аферисты украли 2,947 миллионов рублей, в том числе с помощью схемы с модификациями TikTok.

