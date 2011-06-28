Новый завод под Магаданом будет перерабатывать 37 тыс. тонн мусора в год

Строительство планируется завершить до 2024 года.

Новый завод по Магаданом в год будет перерабатывать 37 тыс. тонн мусора. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на генерального директора РЭО Дениса Буцаева и губернатора Магаданской области Сергея Носова.

Мощность ТКО "Магадан-Ола" составит 55 тысяч тонн в год. Все отходы будут проходить этап сортировки, более половины из них — 37,5 тысяч тонн в год — будут направляться на утилизацию. Как рассказал заместитель гендиректора РЭО Сергей Королев, завод закроет потребности региона в достижении показателей федпроекта, по которым на обработку должно направляться 100% ТКО, на захоронение — не более 50%. Строительство планируется завершить до 2024 года.

Ранее стало известно, какие проекты смогут получить финансирование за счет облигаций РЭО.

Фото: Piter.tv

