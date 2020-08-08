С российскими паспортами "шенген" не получишь.

Евросоюз рассказал об условии для получения визы жителями Крыма. С заявлением выступил посол ЕС в России Маркус Эдерер.

По его словам, шенген не смогут получить жители Крыма с российским паспортом. Получить визу они смогут только в консульствах стран Евросоюза на Украине. Причина в том, что ЕС не признаёт аннексию Крыма и Севастополя.

Действительными для подачи заявки на шенгенскую визу могут быть российские паспорта, выданные до 2014 года.

Ранее президент Польши Дуда пообещал помочь Украине вернуть Крым.

Видео: YT / UATV English