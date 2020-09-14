Никто из избранных на них не будет считаться для Евросоюза представителем населения региона.

Евросоюз отказался признать результаты выборов в Крыму, которые были организованы властями РФ в Севастополе. Об этом сказал представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано в официальном заявлении.

Европейский союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией. Питер Стано, представитель внешнеполитической службы Евросоюза

Соответственно, отметил он, ЕС не признаёт итоги выборов на данных территориях. Никто из избранных на них не будет считаться для Евросоюза представителем населения региона.

Ранее глава Ростовской области набрал 65,6% голосов на выборах губернатора.

Видео: YouTube / НТС Севастополь