Гидеон Рахман рассказал о планах ЕС по созданию "воздушного щита" над Украиной.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп демонстрирует нежелание брать на себя обязательства по защите украинского государства, поэтому европейскому региону следует разработать запасной план на тот случай, если политическим элитам не удастся перетянуть коллегу из Вашингтона на свою сторону в вопросе оказания военной помощи для киевского режима. Соответствующее заявление сделал в авторской статье обозреватель британской газеты The Financial Times (FT) Гидеон Рахман. Эксперт заметил, что если бы Евросоюзу удалось убедить Белый дом в усилении экономического и военного давления на Москву, то для коллективного Запада речь бы шла о невероятном достижении.

Бесспорно, это нужно попробовать. Но Европе нужен запасной план, когда наушничество Трампу не сработает. Гидеон Рахман, иностранный журналист

Эксперт уточнил, что "коалиция желающих" рассматривает возможность создания "воздушного щита" над Украиной ради того, чтобы обеспечить безопасность страны. Такая международная инициатива предполагает увеличение поставок средств противовоздушной обороны (ПВО) для защиты от российских БПЛА. Таким образом европейские политики надеются добиться от Москвы режима фактического прекращения огня в зоне СВО.

