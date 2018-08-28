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Европейский университет получил аккредитацию на образовательную деятельность
Сегодня, 15:24
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Европейский университет получил аккредитацию на образовательную деятельность

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Студентам будут выдавать дипломы государственного образца.

Европейский университет в Петербурге получил государственную аккредитацию. Соответствующий приказ 4 июля опубликовали на сайте вуза.

Это значит, что его выпускники будут получать дипломы государственного образца, а  студенты магистратуры отсрочку от службы в армии.

В течение трех рабочих дней с издания приказа образовательное учреждение внесут в реестр, и после этого он получит Свидетельство о государственной аккредитации. 

В 2017 году Европейский университет лишили лицензии. Позднее его выселили из особняка Кушелева-Безбородко, в котором он располагался. В 2018 вуз смог вернуть лицензию.

Фото: vk.com/eupublic

 

 

Теги: аккредитация, европейский университет, лицензия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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