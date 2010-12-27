Рособрнадзор выдал лицензию Европейскому университету в Петербурге

Сейчас ВУЗу оформляют лицензию на образовательную деятельность.

Европейский университет в Петербурге получил лицензию на образовательную деятельность. Об этом стало известно 10 августа из копии приказа на сайте Рособрнадзора.

Сейчас ВУЗу оформляют лицензию на образовательную деятельность. Теперь университет сможет готовить кадры по 13 образовательным программам: в магистратуре и аспирантуре.

Ранее Piter.TV писал о том, что ВУЗ летом 2017 года сдал свою лицензию в Рособрнадзор для оформления новой. После проверки ведомства было выявлено нарушение в пожарно-технической части. По этой причине в получении документа было отказано. В феврале этого года университет обжаловал решение в суде. Арбитражный суд Москвы 24 апреля отказал в удовлетворении иска ВУЗа.