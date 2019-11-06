Европейский университет купил исторический особняк в Петербурге за 250 млн рублей

Особняк Серебряковой находится на набережной Кутузова, 22А.

В пятницу, 27 ноября, Европейский университет купил на торгах помещения в историческом особняке Серебряковой. Об этом сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома.

Итоговая стоимость сделки составила 250 миллионов рублей, а изначальная цела лота была 190 миллионов рублей. Интерес к помещениям предъявили четыре организации. По словам руководителя департамента продаж аукционного дома Натальи Кругловой, сделка стала самой крупной в рамках приватизации имущества города в текущем году. Во владении университета теперь находятся 2,4 тысячи квадратных метров.

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