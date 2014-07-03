Европейская косуля заглянула в Павловский парк

Европейская косуля относится к категории редкости VU (3), что означает, что ее численность сократилась до уровня, угрожающего исчезновению вида в дикой природе.

В Павловском парке была замечена редкая европейская косуля, которая внесена в Красную книгу Петербурга. Эта новость была опубликована в Telegram-канале "Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО".

Европейская косуля относится к категории редкости VU (3), что означает, что ее численность сократилась до уровня, угрожающего исчезновению вида в дикой природе.

Ранее биолог Павел Глазков сообщал, что в Ленинградской области численность европейских косуль растет. В настоящее время в регионе насчитывается 1,3 тыс. особей, в то время как десять лет назад их было в пять раз меньше.

Взрослый самец европейской косули может весить до 32 кг, а длина его тела может достигать 126 см.

Ранее мы сообщили о том, что пару краснокнижных сапсанов cфотографировали в Ленобласти.

Фото: Telegram / Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО