Европа не откроет границы для россиян с 1 июля

Список стран, с которыми ЕС будет открывать границы, будет постепенно обновляться и редактироваться.

Евросоюз не откроет границы для россиян с 1 июля. Об этом решении Брюсселя пишет ТАСС со ссылкой на источник в одной из делегаций.

По его информации, решение не включать Россию в список государств, с которыми будет открыто транспортное сообщение с июля, принято на основании эпидемиологической ситуации в РФ. Источник добавил, что это нормальное решение, потому что активное распространение вируса в России началось позже, чем в других европейских странах.

Список стран, с которыми ЕС будет открывать границы, будет постепенно обновляться и редактироваться. По словам источника агентства, Россию включат в список сразу — как только это позволит эпидемиологическая ситуация в стране, так как это отвечает интересам всех сторон.

Ранее мы писали, что Финляндия планирует открыть границы с Россией в последнюю очередь.