Однако страны не будет принимать решение в одностороннем порядке, без участия ЕК.

Европа может остановить действие Шенгена из-за коронавируса. Эта опция обусловлена Шенгенским кодексом. Требование говорит о праве приостановить свободное движение людей. На неопределенное время страны могут ввести пограничный контроль в связи с угрозой общественному здоровью. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

Эксперт добавила, что подобные действия должны основываться на научных оценках. Их требуется координировать на уровне Евросоюза. На данный момент Еврокомиссия призывает участников воздерживаться от односторонних действий.

Напомним, что в Северной Италии зафиксирована локальная вспышка коронавируса. На 24 февраля число заболевших превышает 230 человек.

Ранее Евросоюз осудил наступление Сирии и ее союзников в Идлибе.

