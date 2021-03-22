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Еврокомиссия заявила, что двери ЕС для вакцины "Спутник V" не закрыты

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По его словам, ЕК и пока не запускала переговоры о закупке с производителями "Спутника V".

Еврокомиссия заявила, что двери Евросоюза для вакцины "Спутник V" не закрыты. С заявлением выступил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Двери не закрыты навсегда, все зависит от обстоятельств. Проблема в том, что вакцины нужно получать именно сейчас.

Эрик Мамер, официальный представитель Еврокомиссии

По его словам, ЕК и пока не запускала переговоры о закупке с производителями "Спутника V". При этом он отметил, что если российскую вакцину и одобрит европейский регулятор, то это не означает, что её включат в свой портфель страны Еврокомиссии.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что "Спутник V" – хорошая вакцина.

Видео: European Commission

Теги: еврокомиссия, евросоюз, спутник v
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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