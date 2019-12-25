Государство в срочном порядке может разрешить использовать вакцину на своей территории.

Еврокомиссия сообщила об ограничениях на использование российской вакцины в Европе. По словам представителя ЕК, решение Венгрии применять "Спутник V" не распространяется на весь Европейский союз.

Отмечается, что все вакцины, которые предложат гражданам ЕС, должны быть одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам. Однако государство в срочном порядке может разрешить использовать вакцину на своей территории без разрешения ведомства. Ответственность за такое решение несёт только государство.

Но мы выступаем за то, чтобы была максимальная прозрачность в вопросах вакцины. представитель ЕК

Ранее британские вирусологи оценили данные об эффективности вакцины "Спутник V".

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