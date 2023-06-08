Еврокомиссия признала начало рецессии в зоне евро

Верле Нютс оценила прогноз Евростата.

Еврокомиссия подтвердила начало рецессии в зоне евро в первом квартале 2023 года, которая была выявлена после проверки статистических данных стран-участниц Евросоюза. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Брюсселе сделала официальный представитель ЕК Верле Нютс. Чиновница полагает, что речь идет о незначительном уровне рецессии, а ситувция на рынке труда остается позитивной. Она добавила, что имеющиеся экспертные прогнозы основываются на тех данных Евростата, которые доступны к моменту публикации.

Перерасчет с понижением уровня экономического роста в ряде стран ЕС привел к снижению роста в еврозоне до минус 0,1% в IV квартале 2022 года и I квартале 2023 года. Рецессия в зимние месяцы была неглубокой... подтверждаем экономическую устойчивость. Верле Нютс, сотрудница ЕК

Напомним, что днем 8 июня Евростат опубликовал окончательные характеристики по уровню экономического роста в ЕС, которые свидетельствуют о том, что зона евро в I квартале текущего года вошла в рецессию. Это второй квартал подряд, когда ВВП альянса снижается на 0,1% в годовом выражении.

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Фото и видео: European Commission