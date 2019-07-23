Еврокомиссия подготовила устный отчет о прогрессе Украины в проведении реформ

Урсула фон дер Ляйен рассказала о реформах на Украине.

Еврокомиссия подготовила устный отчет о прогрессе киевского режима в проведении реформ на пути к членству в Евросоюзе. Соответствующее заявление в рамках выступления на британской конференции по восстановлению Украины сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Чиновница уверена, что цель близка, поэтому ЕС работает с Украиной ради того, чтобы страна смогла "пересечь финишную черту".

Украина проводит свою программу реформ с впечатляющей скоростью и решимостью. Сегодня Еврокомиссия представляет новый устный отчет о прогрессе, достигнутом Украиной в судебной реформе, в борьбе с коррупцией, в новых законах о СМИ и национальных меньшинствах. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Европейская чиновница пояснила западным коллегам, что за счет проведения реформирования Украина посылает мощный сигнал частным инвесторам, которые получают от Киева прозрачность, справедливость и функционирующие институты, необходимые им для инвестирования в страну. Урсула фон дер Ляйен добавила, что бизнес поможет Украине реализовать свои мечты. При этом руководство ЕС несет особую ответственность за будущее Украины.

Причина проста: когда украинцы представляют свое будущее, они видят флаг Европы, развевающийся над их городами. И я не сомневаюсь, что Украина будет частью нашего союза. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

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Фото и видео: YouTube / phoenix