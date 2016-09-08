Еврокомиссия подготовила план ускоренной интеграции стран Балкан в ЕС

Урсула фон дер Ляйен рассказала о расширении сотрудничества между ЕС и странами региона.

Европейская комиссия подготовила план ускоренной интеграции стран балканского региона в состав Евросоюз в условиях дестабилизации ситуации в регионе. Соответствующее заявление в рамках выступления на международном экспертном форуме по безопасности в Братиславе сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Чиновница пояснила коллегам, что документ включает в себя расширение финансовых дотаций этим государствам, а также требование от местных властей ускорения реформ, расширение экономического сотрудничества.

Сегодня я хочу представить новую инициативу, чтобы направить серьезное движение в регионе - новый план роста для Западных Балкан....Ударная волна уже достигла шести стран Западных Балкан Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Урсула фон дер Ляйен утверждает, что нарастающая напряженность на Балканах является следствием украинского конфликта. Глава ЕК пояснила, что Еврокомиссия предпринимает все эти усилия в регионе радиобеспечения энергетической независимости от России и синхронизации Балкан с политикой ЕС.

Глава Еврокомиссии выступила против прекращения огня на Украине.

Фото и видео: YouTube / European Commission