Еврокомиссия: ЕС не видит смысла самостоятельно ограничивать цену нефти России

Эрик Мамер объяснил, что решение нельзя принимать только на уровне Евросоюза.

Еврокомиссия заявила о том, что в Евросоюзе не видит смысла самостоятельно ограничивать цену нефти России. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга в Брюсселе сделал официальный представитель ЕК Эрик Мамер. Чиновник отверг возможность в одностороннем порядке ввести потолок стоимости на энергетические ресурсы, приходящие в регион из Москвы, так как эту проблему нельзя решать только на уровне ЕС.

Необходимо, чтобы поддержали как можно большее число стран мирового сообщества, поэтому мы считаем правильным продолжать работу по этой теме в рамках G7. Эрик Мамер, пресс-секретарь ЕК

Евросоюз также рассмотрит ограничения, связанные с поставками гражданских технологий.

В Евросоюзе заявили, что не разрывали каналы связи с Россией.

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