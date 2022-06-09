Еврокомиссия 17 июня обсудит предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Эрик Мамер рассказал о подготовке по выработке единой позиции ЕС.

Еврокомиссия 17 июня обсудит предоставление Украине статуса страны-кандидата в Евросоюз. Соответствующее заявление сделал на брифинге с журналистами в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер. Чиновник прокомментировал вопрос о подготовке единой позиции ЕС, которая будет принята к саммиту, запланированному на 23 и 24 июня.

Комитет еврокомиссаров проведет общие дебаты в понедельник (13 июня – ред.) по этому вопросу. Выработает мнение на совещании, которое пройдет в пятницу 17 июня. Эрик Мамер, представитель ЕК

Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский подал официальную заявку на вступление страны в состав Евросоюза 28 февраля. Позже глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева передала политику опросник для начала переговоров по евроинтеграции.

ЕК не комментирует письмо Орбана с критикой нефтяного эмбарго.

Фото и видео: European Commission