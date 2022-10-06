Еврокомиссар Бретон назвал причину, по которой Украину не примут в НАТО

Тьерри Бретон рассказал о политическом и символическом демарше киевского режима.

Европейский комиссар Тьерри Бретон в эфире местного телеканала BFMTV назвал причину, по которой Украину не примут в состав стран-членов Североатлантического военного альянса. Чиновник отметил, что государство не может получить статус участника НАТО в то время, как на его территории ведутся боевые действия. Таким образом специалист из Евросоюза прокомментировал документ президента Владимира Зеленского с просьбой о приеме Украины в НАТО.

Как известно, вопрос о вступлении в альянс не может ставиться в период военных действий на территории страны. А на Украине идут военные действия, и трудно сказать, когда они закончатся. Тьерри Бретон, еврокомиссар

Еврокомиссар полагает, что на текущий момент следует говорить о политическом или символическом демарше со стороны украинских властей. Он уверен в том, что киевский режим не будет принят в период, пока в стране фиксируются военные действия.

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Фото и видео: YouTube / BFM TV