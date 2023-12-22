Еврокомиссар Бретон: ЕС произведет до 1,4 млн снарядов до конца года

В ЕС заметили, что выполнят обещание, данное Украине.

Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон рассказал журналистам о том, что к весне 2024 года Евросоюз сможет поставить один миллион снарядов Вооруженным силам Украины. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в ходе совместной пресс-конференции с эстонским премьер-министром Каей Каллас в Таллине. Эксперт добавил, что ближе к концу года регион произведет в Европе еще около миллиона или полутора миллиона снарядов для армии киевского режима.

К концу марта-апреля мы сможем произвести в Европе миллион единиц боеприпасов. Другими словами, мы держим слово. Я не могу предоставить сегодняшние данные, так как они являются конфиденциальными. Тьерри Бретон, еврокомиссар

Специалист подчеркнул, что Европа готова сделать дополнительные инвестиции в профильную отрасль, чтобы обеспечить производство необходимых комплектующих частей. Ранее они могли закупаться в Китае и других странах. В ЕС планируют объявить о финансовой поддержке 20-25 местных компаний и заводов-производителей.

Евросоюз поставил Украине оружия на более чем €13 млрд.

Фото и видео: YouTube / ValitsuseUudised