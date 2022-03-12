Евродепутат оценил перспективы ускоренного вступления Украины в ЕС

Пекка Товери полагает, что тема закрыта и Киеву придется выполнить все требования сообщества.

Сценарий ускоренного вступления Украины в Европейский союз больше не обсуждается, поэтому киевский режим должен пройти предусмотренные процедуры и провести необходимые в стране реформы. Соответствующий комментарий журналистам газеты "Известия" сделал руководитель делегации Европейского парламента по связям с Украиной Пекка Товери.

Не думаю, что ускоренный путь на повестке. Речь идет о членстве на основе заслуг, которое, естественно, может быть довольно скорым, если Украина сможет быстро провести необходимые реформы. Пекка Товери, евродепутат

В СМИ объяснили, что представители Германии и Франции предлагали различные варианты частичной интеграции Украины в региональное сообщество в обход стандартной процедуры. Иностранный эксперт добавил, что коллективный Брюссель сейчас планирует открыть все шесть переговорных кластеров по вступлению страны до конца текущего года. Однако для вступления Украины в ЕС потребуется согласие всех стран объединения. А перечне препятствий остаются проведение реформ, борьба с коррупцией и решение экономических вопросов.

Орбан: намерение Украины вступить в ЕС вызывает "слишком много вопросов".

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