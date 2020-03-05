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Евро впервые с 19 марта снизился до 88 рублей
Сегодня, 8:55
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Евро впервые с 19 марта снизился до 88 рублей

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Курс доллара тоже снизился на 0,14% по отношению к рублю.

В ходе валютных торгов на Московской бирже курс евро 9 июня снизился на 0,1% и к закрытию предыдущей сессии составил 87,95 рубля. Во вторник вечером, 8 июня, курс евро составил ровно 88 рублей.

Курс доллара также снизился на 0,14% и составил 72,2 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки на 07:13.

При этом стоимость нефти растет. Так, цена августовского фьючерса на нефть Brent выросла до 72,65 доллара за баррель. Американская нефть выросла в цене на 0,6%, до 70,29 доллара за баррель.

Фото: pixabay 

Теги: евро курс, курс доллара, стоимость нефти марки brent
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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