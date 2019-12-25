Доллар вырос до 71, 87 рубля.

Курс евро вырос до 82 рублей впервые с мая. Об этом свидетельствуют данные с Московской биржи. Днем 17 июля национальная валюта России усилила падение на фоне негативной экономической ситуации. Отрицательная динамика роста рубля связана со снижением стоимости нефти марки Brent. Цена упала на 0,7 процента. Сейчас купить баррель нефти можно за 43,05 доллара.

Ранее согласно расчетам экспертов прогнозировалось, что на 12 часов дня 17 июля курс доллара вырастет на 34 копейки - до показателя в 71, 87 рубля, а евро - на 56 копеек (до 82, 05 рубля). Эти цифры являются максимальными с мая 2020 года.

Напомним, что на "Форексе" курс евро растет на 0,3 процента - до 1,1415 доллара.

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