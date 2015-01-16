Евгений Румянцев представит Петербург на конкурсе "Учитель года России"

Петербургский учитель Евгений Румянцев представит Северную столицу на конкурсе "Учитель года России". Этот конкурс уже не первый год проводится в нашей стране и собирает лучших преподавателей со всей России.

Евгений Румянцев работает в школе № 157 имени Королева уже более 10 лет и за это время успел заслужить признание как у коллег, так и у учеников. Он преподает информатику и программирование, а также является руководителем кружка по робототехнике. Об это пишет телеканал "Санкт-Петербург"

Конкурс "Учитель года России" проходит в несколько этапов. Первый этап - региональный, на котором выбирают лучших учителей из каждого региона. Затем победители проходят в следующий этап, который уже проходит на федеральном уровне. В конце конкурса определяется победитель, который становится "Учителем года России".

Ранее сообщалось, что Минстрой предложил пересмотреть норму расстояния от жилья до школы.

Фото: Piter.TV