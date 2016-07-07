  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:43
81
d_s_sarkisov
Код вставки плеера

Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества

0 0

Он сменил на этой должности Элеонору Митрофанову, которая ушла в МИД РФ.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Примакова на должность главы Россотрудничества.

Об этом сообщил агентству "РИА Новости" замглавы федерального агентства Михаил Брюханов. Примаков сменил на этой должности Элеонору Митрофанову, которая возглавляла Россотрудничество с 19 декабря 2017 года. Она перешла на работу в Министерство иностранных дел РФ в качества посла по особым поручениям.

Отметим, что Евгений Примаков является внуком бывшего Председателя Правления РФ Евгения Примакова-старшего, который занимал свою должность в период с 11 сентября 1998-го по 12 мая 1999-го года.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об эпидемиологической ситуации в России.

Видео: YouTube / Канал МПГУ

Теги: евгений примаков, россотрудничество, элеонора митрофанова
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии