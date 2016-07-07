Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества

Он сменил на этой должности Элеонору Митрофанову, которая ушла в МИД РФ.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Примакова на должность главы Россотрудничества.

Об этом сообщил агентству "РИА Новости" замглавы федерального агентства Михаил Брюханов. Примаков сменил на этой должности Элеонору Митрофанову, которая возглавляла Россотрудничество с 19 декабря 2017 года. Она перешла на работу в Министерство иностранных дел РФ в качества посла по особым поручениям.

Отметим, что Евгений Примаков является внуком бывшего Председателя Правления РФ Евгения Примакова-старшего, который занимал свою должность в период с 11 сентября 1998-го по 12 мая 1999-го года.

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Видео: YouTube / Канал МПГУ