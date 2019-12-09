В понедельник, 9 декабря, стало известно о том, что Евгений Петросян женился на 30-летней любовнице Татьяне Брухуновой. Ранее девушка опубликовала в своем Instagram фотографию с белым букетом. Многие пользователи предположили, что это свадебный букет.
По данным инсайдерав, Петросян и Брухунова поженились ещё в начале этого месяца. Отмечается, что для 74-летнего артиста этот брак стал пятым.
Напомним, что в прошлом году Петросян развелся со Степаненко.
Ранее мы сообщали о том, что критики назвали лучшего российского поп-исполнителя 2019 года.
Фото:bruhunova/instagram
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