Для 74-летнего артиста этот брак стал пятым.

В понедельник, 9 декабря, стало известно о том, что Евгений Петросян женился на 30-летней любовнице Татьяне Брухуновой. Ранее девушка опубликовала в своем Instagram фотографию с белым букетом. Многие пользователи предположили, что это свадебный букет.

По данным инсайдерав, Петросян и Брухунова поженились ещё в начале этого месяца. Отмечается, что для 74-летнего артиста этот брак стал пятым.

Напомним, что в прошлом году Петросян развелся со Степаненко.

Ранее мы сообщали о том, что критики назвали лучшего российского поп-исполнителя 2019 года.

Фото:bruhunova/instagram