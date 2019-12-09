Критики назвали лучшего российского поп-исполнителя 2019 года

Им стал Филипп Киркоров.

В понедельник, 9 декабря, стали известны итоги российской премии "Виктоиря", которая присуждается лучшему российскому поп-исполнителю 2019 года. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Так, в этом году лучшим поп-певцом стал Филипп Киркоров. Артист удостоился награды за клип "Лунный гость", который снимали в Петербурге.

Отмечается, что имена победителей были строго засекречены. Результаты стали неожиданностью. Награды вручали в Государственном Кремлевском дворце.

Ранее мы сообщали о том, что американский институт кино составил рейтинг лучших фильмов 2019 года.

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