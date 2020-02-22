Евгений Петросян и Елена Степаненко "помирились"

Такое основание для предположений дает информация об их совместном появлении в ТВ-эфире после развода.

В СМИ начала циркулировать информация о возможном "мире" в споре бывших супругов – юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна. На 8 марта в эфире телеканала "Россия-1" запланирован концерт "Петросян и женщины-2020", посвященный Международному женскому дню. В ряде запланированных выступлений значится и Елена Степаненко.

Предположения о том, что бывшие супруги сошлись в творческих вопросах, пока ничем не подкреплены. Однако и их "совместное" появление в рамках одной передачи в телеэфире дает пищу для размышлений.

Ранее мы сообщали о том, что бывшая жена комика Евгения Петросяна Елена Степаненко отказалась работать во всех его проектах мужа, несмотря на предложения. Об этом в эфире "Пусть Говорят" сообщила актриса "Петросян-шоу" Оксана Невежина. Артистка сослалась на слова Петросяна, который сказал ей о том, что много раз звал экс-супругу быть ведущей артисткой в "Петросян-шоу".

Звездная пара официально разошлась в 2018 году. В декабре 2019 года стало известно, что Петросян женился на 30-летней любовнице Татьяне Брухуновой.

Видео: instagram.com/petrosyanevgeny