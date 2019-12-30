Степаненко отказалась работать в проектах Петросяна

Звездная пара официально разошлась в 2018 году.

Бывшая жена комика Евгения Петросяна Елена Степаненко отказалась работать во всех его проектах мужа, несмотря на предложения. Об этом в эфире "Пусть Говорят" сообщила актриса ""Петросян-шоу" Оксана Невежина.

Артистка сослалась на слова Петросяна, который сказал ей о том, что много раз звал экс-супругу быть ведущей артисткой в "Петросян-шоу". На все приглашения Степаненко ответила отказом. Концертный директор Кирилл Пуртов добавил, что после развода Елена Григорьевна вообще не хочет выступать.

Звездная пара официально разошлась в 2018 году. В декабре 2019 года стало известно, что Петросян женился на 30-летней любовнице Татьяне Брухуновой.

Фото: ВКонтакте / Елена Степаненко